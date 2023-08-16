В ФСБ сообщили о ликвидации четырех диверсантов под Брянском

Четырех украинских диверсантов уничтожили ФСБ и МО России в Стародубском районе Брянской области, что находится фактически на границе с Украиной. Об этом 16 августа пишет РИА Новости .

Напомним, что о попытке проникновения ДРГ сообщалось накануне. Эта попытка была пресечена совместной работой ведомств.

В ФСБ рассказали, что на месте столкновения были обнаружены дроны с наклейками, которые подразумевают принадлежность якобы ФСБ России. В российском ведомстве предполагают, что с данной символикой планировалась серия провокаций и других диверсий.