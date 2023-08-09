В ГД предложили идею налогового вычета на школьные принадлежности

Стало известно, что в Госдуме выдвинули предложение о введении налогового вычета на товары, необходимые для школы. Это нововведение, предположительно, должно коснуться семей, чьи доходы составляют меньше 5 млн рублей за год, а также тех, кто имеет одного и более ребенка, возрастом от 7 до 17 лет.

По словам Даванкова, такая мера поспособствует устранению социальной несправедливости. Благодаря ей дети получат возможность иметь все необходимое для школы. Тем более, что за это лето цены настолько выросли, что некоторым родителям приходится влезать в микрозаймы.