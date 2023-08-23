В ГД предложили уведомлять супругов людей, берущих кредиты

Как сообщает агентство «РИА Новости» , вице-спикер Госдумы предложил уведомлять людей о выдаче кредитов их супругам.

Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Владислав Даванков выступил с предложением обязательного уведомления супругов о выдаче кредитов или микрозаймов. Он направил соответствующий запрос председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной.

По словам Даванкова, уведомление о выдаче кредитов и микрозаймов можно будет осуществлять через Госуслуги или смс-сообщения. Основная цель этой инициативы – предупредить супругов о финансовых обязательствах, которые могут внезапно всплыть. Уведомление также поможет защитить людей от брачных аферистов и предотвратить финансовые конфликты в семье.

На данный момент, в соответствии с законодательством, если люди состоят в браке, каждый из супругов имеет право получить кредит или микрозайм без согласия другого.