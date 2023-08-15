Костюков ранее уже говорил о планах США создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.

Как сообщает RT, Соединенные Штаты намерены сорвать военно-техническое сотрудничество между Россией и Вьетнамом. Об этом рассказал сам начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, которого зовут Игорь Костюков. Соответствующее заявление он сделал на Московской конференции по международной безопасности.

Более того, американские власти даже препятствуют реализации контрактов между Россией и Индией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, как и сделкам на поставку Индонезии столь же важной техники: Су-35, а также вертолетов Ми-17.