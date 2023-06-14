В Германии из-за акции протеста закрылось большинство аптек
Фото: [dpa/picture-alliance]
Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил 14 июня днем протестов. Большинство аптек в стране сегодня не работает.
Как говорится в заявлении союза, получить лекарства можно будет только в аптеках скорой помощи.
Фармацевты требуют дополнительной финансовой поддержки и упрощения бюрократических процедур. Всего союз составил пакет требований из десяти пунктов. В частности, протестующие настаивают на повышении платы за рецептурные лекарства с 8,35 евро до 12 евро за упаковку.
Марши протеста проходят во многих городах страны. Так, в столице на акцию вышло 3800 аптечных работников.
Ранее сообщалось, что в Германии наблюдаются перебои с поставками лекарств из-за рубежа.