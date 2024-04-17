Украина неоднократно обвиняла Россию в насильственном вывозе детей на свою территорию. Однако эта информация нашла реальное опровержение: «вывезенных» обнаружили на территории ФРГ. Эту информацию подтвердил президент Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгер Мюнх. Его слова приводит «Укринформ».

Свыше 160 детей разыскивались как лица, насильственно вывезенные с Украины. Киев винил в этом Москву, последняя отрицала. Лишь недавно розыск привел к результатам: украинские дети были найдены. Они все ютились в Германии, а не в России.

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ... установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как насильственно перемещенные», — сказал господин глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

При этом нет уточнений о том, как именно 161 ребенок из Украины попал в Германию.

Напомним, что с 2022 года Украина обвиняет Россию в насильственной депортации детей со своей территории. Киев заявляет о вывезенных 300 тыс. детей. Украинские органы возбудили уголовное дело. При этом по данным российской стороны, на родину вернулись чуть более 300 человек, включая детей. В МИД РФ отмечали, что часть вывезенных украинских детей отправилась «в безопасные места», подальше от линий соприкосновений и неправомерного режима Киева. Основная масса этих детей раньше жила в детском доме. Россия никогда не скрывала мест и ФИО юных украинцев, которых перевезли в страну.