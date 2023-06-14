В Германии солиста группы Rammstein обвинили в изнасиловании

В Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании, сообщает Bild.

Прокуратура проверяет заявление девушки по имени Шелби Линн, которая обвинила Линдеманна в сексуальных домогательствах перед концертом группы в Вильнюсе. Она уверяет, что певец добавил ей наркотики в напиток.

После этого еще несколько женщин рассказали в СМИ, что музыканты заказывали себе красивых фанаток на вечеринки после концертов.

Ранее сообщалось об увольнении кастинг-директора Rammstein Алены Макеевой, которая, как утверждалось, подбирала девушек для развлечений артистов.

В группе все обвинения в свой адрес отрицают.