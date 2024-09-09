В Г.о. Пушкинский масштабно открыли спортивный фестиваль

В день открытия фестиваля стояла теплая солнечная погода. Заряженные энергией участники активно проявили себя на различных эстафетах. Они демонстрировали свои способности в беге, прыжках, выносливости и скорости. Во время эстафет лица юных спортсменов были максимально сосредоточены. Каждый участник с нетерпением ждал, пока ему передадут эстафету. Остальные ребята активно болели за свои команды. На трибунах выстроились родные ребят, которые также взволнованно болели и делали памятные снимки.

«Спорт объединяет, формирует внутренний стержень, развивает правильный дух соперничества. Желаю всем участникам крепкого здоровья и отличного настроения!» — Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов также болел за юных спортсменов.

В активностях и творческих марафонах принимали участие жители города вместе с детьми. Всего участниками мероприятия стали около 1000 человек. Одним из ярких моментов стало открытие фестиваля. Юные горожане в одинаковой красивой форме торжественно прошли по периметру стадиона, почетно неся в руках государственные флаги. Не менее эффектным получился танец с флагами.

В завершении мероприятия прошло торжественное награждение участников и победителей медалями.