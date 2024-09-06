В Г.о. Пушкинский оценили готовность объектов перед началом отопительного сезона в Ивантеевке и Левково

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула сообщил, что совместно с коллегами проверил проведенные в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду работы.

Артем Садула посетил два объекта муниципалитета, чтобы лично проконтролировать ход работ и оценить выполненные задания. Каждый из объектов имеет большое социальное значение.

Расположенная в Ивантеевке котельная (Станционная 10а) была построена в 1972 году. Она обслуживает 35 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов. Специалисты завершили установку нового котла, функциональности которого аналогичны старому. Капитальный ремонт аккумуляторного бака объемом 400 м3, который предназначен для хранения горячей воды, также завершен. Данный запас воды необходим для использования в моменты пиковых нагрузок на систему горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, специалисты осуществляют промывку теплотрасс, оценивают состояние оборудования, уже проверены алгоритмы при возникновении ЧС.

«Проведена большая работа по предотвращению внештатных ситуаций. Времени до отопительного сезона осталось не так много. В постоянном режиме оцениваем статус текущих работ по котельным в округе. Сроки завершения всех мероприятий – до начала отопительного сезона», — сообщил председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула.

Реконструкцию ВЗУ 42 также выполняют на объекте в селе Левково. Мощностей водозаборного узла хватает на 2000 абонентов. В перечень основных работ внесены ремонт двух скважин и резервуаров чистой воды, установка станции водоподготовки, замена двух насосных групп, а также наружной и внутренней гидроизоляции. Срок завершения работ назначен на середину 2025 года.

Все проводимые работы направлены на обеспечение жителей качественной водой и устранение дефицита производственных мощностей ВЗУ.