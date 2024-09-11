В Г.о. Пушкинский проводят отбор на предоставление субсидии для капремонта тепловых сетей

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Администрация Пушкинского горокруга объявила о проведении отбора на предоставление субсидии для капитальных работ на тепловых сетях.

Заявки принимают с 12 по 23 сентября текущего года.

Субсидии предоставят получателям по следующим капитальным работам на тепловых сетях в Ивантеевке:

от Котельной «7 квартал» до ул. Смурякова, 16 (в т.ч. ПИР);

от Котельной «Детская» до ТК-22 (Гимназии №3) по ул. Коминтерна;

от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова (в т.ч. ПИР);

Также работы запланированы в поселке Лесном: от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 (в т.ч. ПИР).

Заявки можно подать в Администрации округа Пушкинский на ул. Некрасова д. 5.. Принимать их будут по графику:

в понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;

в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Более подробная информация о работах, графике и субсидиях опубликована на сайте Администрации Городского округа Пушкинский в разделе о ЖКХ.