В Г.о. Пушкинский состоялась встреча жителей с руководством «Межрайонного щелковского водоканала»

В Зеленоградском Городского округа Пушкинский состоялась встреча жителей с руководством «Межрайонного щелковского водоканала», в ходе которой участники мероприятия обсудили работу водозаборного узла и канализационных станций.

Глава Городского округа Пушкинский ранее поручил осуществить замену насосного оборудования на двух КНС в поселке, а также выполнить профилактические работы на водозаборном узле. Главный инженер «Межрайоного Щелковского водоканала» Максим Курако проинформировал, что все поручения были выполнены. Ранее жители рабочего поселка сообщали о частых изливах. Люди подтвердили Максиму Курако, что после замены наносного оборудования на КНС №23 изливы практически прекратились.

Аварийная бригада приезжает на объекты два раза в день, чтобы контролировать работу оборудования. Сотрудники уже ознакомлены с планом работы, который необходимо выполнить до конца нынешнего года: монтаж шкафов управления и системы диспетчеризации. Выполнение работ способствует оперативному реагированию на любые сбои в работе КНС.

«У нас задача стоит сделать полную реконструкцию этих сооружений, внести их в государственные программы. По плану проект стоит на следующий год», — сообщил Максим Курако.

Специалисты проверят состояние сооружений, после чего примут одно из решений — снос и строительство новых зданий или же косметический ремонт в них.