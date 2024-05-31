В г.о. Щелково лучшие педагоги получили гранты главы округа

Глава г.о. Щелково Андрей Булгаков вручил гранты педагогам, проявившим мастерство и профессионализм в сфере образования. Награды и новые возможности получили лучшие учителя по итогам учебного года.

Перед церемонией вручения грантов Андрей Булгаков пообщался с представителями Клуба молодого педагога. Он отметил, что педагоги стараются не только преуспеть в профессии, но и активно участвуют в жизни округа. Школы Щелково пополняются новыми кадрами, которые передают подрастающему поколению лучшие качества и принципы, мотивируя на учебу, рост и развитие.

Также глава Щелково обратился к педагогам во время церемонии, поблагодарив за профессионализм. Сейчас в округе строят новые школы, проводятся работы по реконструкции, открываются новые площадки и стадионы, что, несомненно, очень важно для сферы образования. Однако как подчеркнул Булгаков, главнейшей ценностью системы всегда будут люди, горящие своим делом, талантливые и трудолюбивые.

Отметим, еще в 2020 году глава Щелково Андрей Булгаков инициировал создание грантов для педагогов в качестве благодарности за их труд и профессионализм. В 22-м Грант расширили для учеников, что открывает перед ними новые возможности и стимул к победам.