В г.о. Шатура завершается благоустройство площади СКЦ «Рошаль» и скейт-площадки

В городском округе Шатура на финальной стадии находятся работы по благоустройству площади и скейт-парка.

В Рошале завершается благоустройство площади размером 27 кв. м, расположенной у спортивно-культурного центра. Территория вошла в перечень объектов благоустройства на основании голосования местных жителей. Специалисты приступили к выполнению работ летом. Они поменяли брусчатку и установили столбы освещения, проложили коммуникации.

Площадь должна быть не только комфортной для времяпровождения жителей и гостей муниципалитета, но и красивой. Так, в центре появится фонтан с подсветкой и оригинальный арт-объект. Для детей и спортсменов установят оборудованные площадки. Благоустройство выполняют в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

В Шатуре вскоре откроется также скейт-парк площадью более 800 кв. м. Он станет востребованной локацией для горожан, кто любит кататься на скейтбордах и самокатах, велосипедах и роликах. Уровень мастерства не имеет значения. Парк подойдет для начинающих и профессионалов. Стоимость проекта составила 25 млн руб. Источник финансирования — это субсидия Московской области и средства муниципального бюджета.