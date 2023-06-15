В Гонконге арестовали женщину за убийство голубя
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Полиция Гонконга арестовала 58-летнюю женщину по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщает South China Morning Post.
В участок поступил звонок от случайного свидетеля, который показал, что женщина бросила на землю голубя.
Полицейские действительно обнаружили мертвую птицу и провели расследование, в результате которого вышли на подозреваемую.
В Гонконге достаточно суровые законы за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание – штраф до $200 тысяч и тюремное заключение до трех лет.