Жителей Подмосковья предупредили об усилении ветра и дождях с грозами в выходные дни

В Росгидромете предупредили жителей Подмосковья о сложной гидрометеорологической обстановке в регионе в период с 10 по 12 июля. В области усилится ветер, а также пройдут дожди с грозами. За эти дни может выпасть 45-60 мм осадков, местами до 80 мм.

Так, 10 июля ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и град. За сутки выпадет 10-20 мм осадков. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. В субботу, 11 июля, прогнозируется сильный дождь с грозой. Местами может выпасть до 35 мм осадков. При грозе ожидается ветер с порывами до 17 м/с.

В ночь на 12 июля, а также в дневные часы в регионе пройдет сильный дождь с грозой. Количество осадков за сутки составит 15-30 мм, местами до 50 мм. Порывы ветра до 15 м/с.