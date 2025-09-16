Спасатели помогли женщине, которой стало плохо в горах

В горах Сочи сотрудники МЧС спасли туристку, которой стало плохо на высоте более 2000 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, три туриста, не зарегистрировав свою группу, отправились в поход на Бзерпинский карниз. Во время восхождения 41-летняя женщина почувствовала ухудшение состояния.

Спасатели ЮРПСО МЧС России и «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место происшествия. Из-за тяжелого самочувствия пострадавшей было решено эвакуировать ее на вертолете Ка-32 МЧС России. Спасатели оказали женщине необходимую помощь и доставили ее в город, где ее передали врачам.

