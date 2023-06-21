В городском округе Дубна защитят права дольщиков и отремонтируют стадион

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы г.о. Дубна Максимом Тихомировым, в рамках которой обсудили реализацию инвестпроектов, строительство и ремонт социальных объектов, а также помощь участникам СВО и их близким.

«Дубна для нас - особый муниципалитет - и в науке, и в диалоге с жителями, и ОЭЗ расположена на территории. Вы продолжительное время работаете в округе, сейчас исполняете обязанности главы. Я очень рассчитываю, что также часто будете встречаться, общаться с жителями. Ну и все те вызовы, которые существуют – управляющие ли это компании или порядок в городе, благоустройство, будут также ритмично реализовываться. Расскажите, как обстоят дела в округе», - обратился к врип главы Андрей Воробьев.

В г.о. Дубна, как и во всем Подмосковье, особое внимание уделяется помощи участникам СВО и их семьям. Из муниципалитета на передовую отправлено более 5 тонн гуманитарной помощи.

«Одно из моих главных поручений – чутко относиться к семьям ребят, которые сегодня находятся на спецоперации. Их близкие у нас под патронажем. Мы четко с каждой семьей отдельно отрабатываем все основные вопросы, которые возникают», - отметил Максим Тихомиров.

Муниципалитет занимает 1 место в области по объем инвестиций привлеченных в основной капитал на душу населения. На территории округа расположена особая экономическая зона «Дубна». 6 год подряд она признается одной из лучших ОЭЗ страны. Среди резидентов - передовые инновационные компании, работающие в области медицины, био и IT-технологий: «ПСК Фарма», «ВестМедГрупп», «Эйлитон», «Фабрика РТТ». В прошлом году в особую экономическую зону удалось привлечь 16 новых резидентов с общим объемом инвестиций – 4,5 млрд. рублей, создано 1,2 тыс. рабочих мест.

Также в 2022-м введен в эксплуатацию производственный комплекс по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами АО «Кронштадт».

«В связи с увеличением гособоронзаказа почти в 2 раза увеличились и дополнительные поступления в бюджет на всех уровнях с ростом почти в 45% - это порядка 14 млрд рублей. Также увидели рост по НДФЛ - он составил почти 1,3 млрд рублей, поскольку где-то люди работают в 2 смены», - сказал врип главы.

К концу года в ОЭЗ «Дубна» привлекут еще не менее 12 резидентов. Губернатор отметил, что некоторые проекты будут реализованы в рамках соглашений, подписанных на ПМЭФ-2023.

Переходя к теме здравоохранения, Максим Тихомиров рассказал, что в прошлом году в округе завершили капремонт акушерского отделения роддома, а уже в 2023-м на базе медсанчасти №9 ФМБА открылся долгожданный сосудистый центр.

«Многие не верили, что в Дубне будет свой сердечно-сосудистый центр. Я благодарю вас (Андрей Юрьевич Воробьев), коллег за то, что включили городской округ в схему маршрутизации. Теперь наши пациенты получают качественные медицинские услуги на территории. Специалисты центра приступили к работе, уже проводятся первые операции», - сказал Максим Тихомиров.

Губернатор отметил, что одним из вызовов, который стоит перед наукоградом, является строительство нового жилья и поинтересовался у главы, как в округе ведется эта работа.

«Что касаемо нового жилья – было 2 поручения возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. У нас сегодня в работе находятся 3 кейса. Буквально на прошлой неделе встречались с жителями, все нюансы обсудили, пообщались с каждым человеком на этой территории, учли все замечания, поэтому рисков не видим. Надеюсь, что уже в этом году приступим к строительству», - сказал врип главы.

В прошлом году в Дубне были введены 3 МКД. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у 400 семей.

Не обошли стороной на встрече и тему обманутых дольщиков. В 2022-м 471 участник долевого строительства был восстановлен в правах. В планах на этот год – выдать квартиры 61 семье, благодаря чему вопрос с дольщиками в округе будет закрыт.

Еще одна важная тема - благоустройство. На территории муниципалитета в 2022-м удалось облагородить сквер за торговым центром «Терминал В», а на набережной им. Д.И. Менделеева оборудовали скейт-парк с памп-треком.Кроме того, благоустроили территорию вокруг пруда «Лягушатник», расчищенного по программе «100 прудов и озер».

В округе также реализуется программа по обустройству школьных стадионов. Уже капитально отремонтированы объекты при СОШ №5 и №7. В этом году приведут в порядок стадион школы №9.



Кроме того, в планах на следующий год – капремонт школы №1, а в 2025-м - СОШ №2.