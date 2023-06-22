В городском округе Химки почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Парфеньевичем Двойкиным возложил цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну» и Вечному огню.

«День памяти и скорби напоминает нам о том, какой ценой досталась советскому народу победа в Великой Отечественной войне. Миллионы советских солдат пали в те страшные годы во имя нашего светлого будущего. Мы свято чтим память каждого героя», – подчеркнул глава городского округа Химки.

К памятным мероприятиям присоединились председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Также присутствовал благочинный округа священник Артемий Гранкин, военный комиссар Арсен Темиров, участие в мероприятиях принял начальник пожарноспасательного гарнизона Владимир Костоурсов итак далее.

Напомним, в этом году Юрий Парфеньевич Двойкин присутствовал на Параде Победы в столице и находился на почетном месте рядом с президентом Владимиром Путиным. На фронт ветеран ушел добровольцем в 1942 году. После школы снайперов стал инструктором огневой подготовки. Принимал участие в ликвидации формирований бандеровцев во Львове. Ветеран подчеркнул, что каждая советская семья приближала Победу: те, кто был в тылу, помогали этом своим трудом.

Сергей Малиновский, в свою очередь, отметил, что наши предки защитили мирное немо для будущих поколений, благодаря своему героизму.

К печальной дате в Химках организовали десятки акций. Традиционная акция «Свеча памяти» состоялась в ночь на 22 июня. В сквере имени Марии Рубцовой активисты партии и молодогвардейцы сложили из свечей изображение звезды и слова «Химки помнят».

Кроме того, к 22 июня в «Умной библиотеке» подготовили литературно-историческую программу с участием Зои Павловны Смирновой – ветерана и автора книг.