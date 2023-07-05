В городском округе Химки закупили инструменты для школы искусств

Центральная детская школа искусств в городском округе Химки получила к новому учебному году современное оборудование, а также новые музыкальные инструменты. Кроме того, до конца каникул в здании школы закончат капремонт.

Обновление проходит в рамках гранта по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Среди приобретенных инструментов – народные, духовые, струнные. Они пригодятся, в том числе, для игры в оркестре.

«Также во всех теоретических классах и одном художественном будут размещены интерактивные панели. Ремонтные работы направлены на подготовку классов к принятию нового оборудования и его размещению, чтобы наши дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – говорит директор школы Инна Монастырская.

Интерактивные панелы разместят по рельсовой системе. Это значит, их можно будет отодвинуть и пользоваться обычными доской и мелом. На первом этаже здания поставят интерактивный стол с расписанием уроков, информацией о педагогах и самой школе.

На данный момент в здании уже проводится шпаклевка стен в классах, рабочие шлифуют напольное покрытие и меняют плинтусы.

ЦДШИ в городском округе Химки ведет подготовку по 11 программам, сейчас здесь учится больше 2,5 тыс. детей. Юные музыканты из городского округа Химки постоянно входят в число победителей и лауреатов на конкурсах всероссийского и международного уровня. А в 2021 году по итогам конкурса Министерства культуры России школу признали лучшей в стране.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочего визита в Можайск оценил капремонт в школе № 2, встретился с педагогами и родителям учащихся.

«В этом году у нас большой план по всей области — по президентской программе ремонтируем 63 школы. По каждой обсуждаем с учителями и родителями все детали: от краски для стен, до мебели», - заявил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в Можайске отремонтировали школу «Лидер» в поселке Гидроузел, также в этом году обновится школа № 1 в деревне Клементьево. На следующий год запланировано начало ремонта школы «Перспектива» в поселке Колычево.