В городском округе Кашира отметят день города

На Творческом Арбате пройдет концерт, будут работать мастер-классы и художественная выставка. Для жителей и гостей городского округа Кашира будут организованы фото-экскурсии и конкурсы. Желающие смогут сделать красивые снимки в специально оборудованных фотозонах.

На «Хлебной площади» в городском округе Кашира устроят Ярмарку предприятий «Каширская благодать». Работники местных производств подготовят свою творческую программу. Кстати, выступать они будут в интересных тематических костюмах.

Еще одна интересная деталь программы – выставка военной техники и техники спецслужб. Экспозицию развернут на улице Карла Маркса.

В программе праздника задействуют самые разные площадки в городском округе Кашира. Уже по традиции в День города будет организовано масштабное шествие, а в конце дня всех ждет яркое пиротехническое и лазерное шоу.