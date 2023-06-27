В городском округе Кашира продолжают строительство магистрального водопровода

Трассу магистральных сетей продолжают строить в городском округе Кашира. Сейчас подрядчик прокладывает водопровод в микрорайоне Кашира-2.

«На сегодняшний день на объекте 40 монтажников, 21 единица техники. Работы ведутся на улице Хлебная. Все по плану. Узлы собираем, колодцы монтируем», — отметил начальник участка.

Стартовали работы по горизонтально направленному бурению под железнодорожной линией Павелецкого направления у платформы Тесна в городском округе Кашира. Уже готово 27,7 км. сетей из запланированных 33-х.

Одновременно идет благоустройство в местах, где работы на водопроводе уже выполнены. Завершить строительство планируют к концу года. Напомним, проект по обустройству водозаборных сооружений и проведению магистральных сетей в городском округе Кашира идет по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».