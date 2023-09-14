В городском округе Кашира состоялась очередная выездная администрация

В Кашире прошел очередной прием жителей в формате выездной администрации. На этот раз мероприятие провели в поселке Ледово. Отметим, что подобные встречи проходят на территории раз в неделю.

Прием провел лично глава городского округа Михаил Шувалов. Кроме того, с жителями пообщались председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, заместители Главы округа, представители депутатского корпуса и профильные специалисты.

Основными темами встречи стали: ЖКХ, благоустройство, архитектура, газификация и ремонт дорог. В частности были рассмотрены запросы от жительницы деревни Труфаново. Это, например, подсыпка и ремонт дорог, обновление перехода через ручей, обустройство тротуара и работы на водопроводных сетях. Все озвученное было взято на контроль профильными службами.

«Представители ответственных организаций проведут выездное обследование по вопросу опиловки деревьев в деревне Веревское. Также передали в работу вопросы ремонта дороги и гидротехнического сооружения», - написал в своих социальных сетях Михаил Шувалов.

Помимо этого, на встрече обсудили замены трубопроводов и утепление теплотрассы в деревне Бурцево. Данный запрос поступил от местного старосты.