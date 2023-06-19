В городском округе Кашира спасли птицу, застрявшую в фонаре

В понедельник утром в городском округе Кашира произошел необычный случай. Здесь пришлось спасать ворону, которая застряла на фонарном столбе. Инцидент произошел на улице Вахрушева. Птицу заметил местный житель, который сразу же обратился за помощью к специалистам через телеграм-чат «Коммунальная Кашира».

На обращение жителя отреагировали сотрудники «ИП Кузнецова С.И.», в чьей компетенции – установка и обслуживание систем наружного освещения в городском округе Кашира. Специалисты с помощью автовышки добрались до вороны и освободили ее.

Судьба птицы привлекла внимание. Как сообщили сами рабочие, после освобождения вороны неравнодушная местная жительница отвезла ее к ветеринарам, чтобы проверить, нет ли у птицы травм. В городском округе Кашира благодарят всех, кто участвовал в спасении пернатого.