В городском округе Кашира установили новые остановочные павильоны

Жителям г. о. Кашира теперь будет намного комфортнее ожидать общественный транспорт, там в рамках летних работ установили четыре новых остановочных павильона.

Они появились на улицах Вахрушева, Горького, Ильича и Ямском проезде. Причем если павильоны на ул. Горького и Ямском проезде установили на замену уже износившимся и пришедшим в негодность, то на улицах Вахрушева и Ильича такие удобные места для ожидания рейсовых автобусов появились впервые.

Масштабная замена старых павильонов на современные в Подмосковье началась в 2018 году. За это время в регионе обновили более 3,8 тыс. остановок. В 2023 году Кашира вошла в список пяти подмосковных территорий, где обустроят больше всего новых павильонов, уточнили в Минтрансе Московской области.

Остановочные павильоны монтируют из прочного металлокаркаса с прочным навесом-защитой от осадков и ударопрочного стекла — через прозрачные боковины виден приближающийся транспорт. Дополнительно павильоны оснащают скамейками и урнами.