В городском округе Коломна начали ремонт больницы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В одном из корпусов Коломенской областной больницы начали капремонт.
Речь идет о пятиэтажном стационаре на территории Озер в городском округе Коломна. Здание, построенное ещё в 1986 году, давно требовало обновления. Два года назад здесь уже утеплили фасад и отремонтировали кровлю, а теперь ремонт проведут внутри помещений.
Работы на объекте в городском округе Коломна проводятся в рамках губернаторской программы комплексного ремонта объектов здравоохранения, а также при поддержке Минздрава Подмосковья.
Заведующий Озёрской поликлиникой Михаил Кирилов рассказал, что после ремонта корпус станет более комфортным: большинство палат сделают маломестными, в них оборудуют комнаты для личной гигиены.
«Разместить мы здесь планируем отделения хирургического профиля, анестезиологию и реанимацию, приёмный покой для госпитализации плановых и экстренных пациентов», - добавил Михаил Кириллов.
Он также уточнил, что по итогам встреч главврача больницы с общественностью городского округа Коломна было решено открыть здесь гериатрическое отделение. Оно будет рассчитано на 25 мест, помощь пожилым людям будут оказывать по разным направлениям, включая терапию, кардиологию, неврологию, эндокринологию, гастроэнтерологию.