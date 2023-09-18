В городском округе Коломна начали ремонт больницы

Общество
пресс-служба администрации г.о. Коломна

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]

В одном из корпусов Коломенской областной больницы начали капремонт.

Речь идет о пятиэтажном стационаре на территории Озер в городском округе Коломна. Здание, построенное ещё в 1986 году, давно требовало обновления. Два года назад здесь уже утеплили фасад и отремонтировали кровлю, а теперь ремонт проведут внутри помещений.

Работы на объекте в городском округе Коломна проводятся в рамках губернаторской программы комплексного ремонта объектов здравоохранения, а также при поддержке Минздрава Подмосковья.

Заведующий Озёрской поликлиникой Михаил Кирилов рассказал, что после ремонта корпус станет более комфортным: большинство палат сделают маломестными, в них оборудуют комнаты для личной гигиены.

«Разместить мы здесь планируем отделения хирургического профиля, анестезиологию и реанимацию, приёмный покой для госпитализации плановых и экстренных пациентов», - добавил Михаил Кириллов.

Он также уточнил, что по итогам встреч главврача больницы с общественностью городского округа Коломна было решено открыть здесь гериатрическое отделение. Оно будет рассчитано на 25 мест, помощь пожилым людям будут оказывать по разным направлениям, включая терапию, кардиологию, неврологию, эндокринологию, гастроэнтерологию.

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