В городском округе Коломна отметили День Флага

Началась программа с торжественного поднятия триколора над зданием администрации. Присутствовали замглавы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной, депутаты, молодогвардейцы, юнармейцы и представители других молодежных организаций.

Денис Лубяной подчеркнул, что российский флаг – символ гордости за Родину, историю и народ, а также единения.

«Для нашего округа это особый праздник: трехцветное знамя впервые подняли на русском военном корабле «Орел» в селе Дединово Коломенского уезда. Теперь он сопровождает нас во всех победах нашей великой державы!», - подчеркнул он.

Программу продолжила традиционная акция «Российская ленточка». О ее начале также объявил Денис Лубяной. Он передал волонтерам маршрутные листы, следуя которым, они раздадут триколоры жителям городского округа Коломна.

Также в честь праздника подготовили торжественную программу на Житной площади в Коломне с концертом, выступлениями поэтов, мастер-классами и историческим лекторием.