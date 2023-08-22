В городском округе Коломна отметили День Флага
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
В Озерах городского округа Коломна прошел праздник, посвященный Дню Государственного флага.
Началась программа с торжественного поднятия триколора над зданием администрации. Присутствовали замглавы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной, депутаты, молодогвардейцы, юнармейцы и представители других молодежных организаций.
Денис Лубяной подчеркнул, что российский флаг – символ гордости за Родину, историю и народ, а также единения.
«Для нашего округа это особый праздник: трехцветное знамя впервые подняли на русском военном корабле «Орел» в селе Дединово Коломенского уезда. Теперь он сопровождает нас во всех победах нашей великой державы!», - подчеркнул он.
Программу продолжила традиционная акция «Российская ленточка». О ее начале также объявил Денис Лубяной. Он передал волонтерам маршрутные листы, следуя которым, они раздадут триколоры жителям городского округа Коломна.
Также в честь праздника подготовили торжественную программу на Житной площади в Коломне с концертом, выступлениями поэтов, мастер-классами и историческим лекторием.