В городском округе Коломна помогли собрать к 1 сентября ребят из нуждающихся семей

Каждый год, по инициативе партии «Единая Россия», адресную помощь получают семьи тех школьников, которым особенно нужна поддержка. Среди них – семьи, где воспитывается много детей, а также малообеспеченные.

Новенький, красивый рюкзак глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев вручили будущей первокласснице Веронике. Девочка с большой радостью и гордостью приняла подарок. Красивый рюкзак с наполнением станет ее проводником в мир знаний и отличных оценок.

Кстати, в этом году в первый класс в Коломне и Озерах пойдут более 2500 ребятишек. Эта внушительная цифра подтверждает настоящий бум первоклассников в регионе. Напомним, что как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в новом учебном году более 120 тысяч ребят впервые перешагнут порог школы.