В городском округе Подольск педиатров поздравили с Днем педиатра

Профессиональный праздник 20 ноября отмечают педиатры. В администрации городского округа Подольск в этот день рассказали о работе детских врачей и о доступных для них мерах поддержки.

Именно педиатры встречают новую жизнь и сопровождают человека в первые годы его жизни, заботясь о здоровье и помогая взрослеть. Сейчас в городском округе Подольск работает свыше 250 врачей-педиатров, в том числе 78 докторов, чей опыт превышает 20 лет.

Опыт помогает найти нужный подход в каждой ситуации, порой распознавая проблему только тому, как плачет малыш. Ежемесячно в детском стационаре принимают более 900 маленьких пациентов. Еще около 65 тысяч получают помощь в поликлиниках.

Важно, в городском округе Подольск для детских врачей действуют и региональные, и муниципальные меры поддержки. Например, с 2017 года работает «Социальная ипотека», сертификаты по ней уже получили 19 медиков из Подольска. Также доступны выплаты по программе «Земский доктор» - для тех, кто работает в сельских населенных пунктах.