В Городском округе Пушкино продолжается ремонт муниципальных и региональных дорог

Там уже укладывают свежий асфальт и меняют бордюры. Улица ведет к Московской областной больнице им. профессора В.Н. Розанова, поэтому по окончании работ пациенты смогут без проблем и даже с удобством добраться в медицинское учреждение. Вместе с тротуарами приведут в порядок и проезжую часть.

Заказчик работ - муниципальное учреждение Городского округа Пушкинский «Пушгорхоз». Подрядчик – общество «Союз Строй».

«Работаем так, чтобы все было качественно, приводим в порядок придорожную территорию и обочины», - рассказал представитель подрядной организации.

Всего в этом году в Городском округе Пушкинский отремонтируют больше 22 километров магистралей. Это 21 муниципальная дорога и 8 отрезков трасс Подмосковья.

О строительстве новых дорог и обновлении дорожной инфраструктуры в регионе ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев.