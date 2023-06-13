В Городском округе Пушкинский Александр Легков поздравил детей с окончанием первой смены в лагерях
Фото: [Екатерина Мелкозёрова/РИАМО-СТРИНГЕРЫ]
В городе Красноармейске прошло торжественное завершение первых смен в пришкольных лагерях. С этим событием ребят приехал поздравить депутат Александр Легков.
Праздник прошел в местной школе №3. Во время первой смены досуг здесь организовали для 30 детей от 7 до 12 лет. Отметим, что каждый день в лагере был наполнен различными активностями. Например, за время смены ребята успели побывать на экскурсии в местной библиотеке, где изучали биографии Пушкина. Кроме того, прошли различные спортивные старты и эстафеты.
Легков во время закрытия отметил, что такие лагеря помогают детям не только отдохнуть, но и развиваться, учиться новому и находить новых друзей.
По итогам мероприятия всем юным участникам вручили различные награды.