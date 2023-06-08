В Городском округе Пушкинский готовится обширная программа ко Дню России

В муниципалитете готовятся с размахом отметить праздник — День России. Главные события состоятся во время самой заветной даты — 12 июня.

Программа в Пушкино будет рассчитана и на взрослых, и на детей. Так, в честь праздника все желающие смогут посетить шоу барабанов, квест «Истрия России в лицах», а также фестиваль этномоды «Хожу в русском и национальном». Кроме того, многим по душе придется мастер-класс колокольного звона, где будут своим опытом делится звонари.

Интересной локацией станет фото-зона «русская изба». Там можно будет сделать интересные снимки в окружении предметов быта из старинного деревенского дома.

Напомним, что в честь Дня России в стране объявили длинные выходные. В этот раз нас ждет нерабочий понедельник. Следовательно следующая рабочая неделя будет короткой.