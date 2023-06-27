В Городском округе Пушкинский косят траву с помощью экологичного оборудования

В Центральном парке культуры и отдыха в Городском округе Пушкинский провели покос газонов.

Сотрудники МКУ «Пушгорхоз» применили для этого многофункциональную коммунальную машину «Egholm». Кстати, такая техника не только экологична, но и отличается высокой рентабельностью.

«Проведен покос травы с помощью многофункциональной коммунальной машины с навесным оборудованием. Благодаря съемной насадке данная техника используется в качестве механизированной косилки», - объяснил директор МАУК «Пушкинские парки» Игорь Левин.

Он добавил, что устройство отличается от привычных триммеров тем, что траву сразу затягивает внутрь, в специальный бункер. Снаружи ничего не остается. Это позволяет коммунальщикам Городского округа Пушкинский экономить время и силы на сборе скошенной травы.

Сейчас работники активно косят траву в Центральном парке, а так же на набережной реки Серебрянка в Городском округе Пушкинский. Игорь Левин подчеркивает, что работы идут своевременно. Например, благодаря машине все газоны в парке можно обработать за период с семи утра до четырех часов дня.