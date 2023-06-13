В Городском округе Пушкинский кульминацией празднования Дня России стало исполнение гимна хором

Фестиваль этнической моды, шоу барабанщиков выставка обрядовых кукол, выступление артистов и танцевальных коллективов — в Городском округе Пушкинский празднование Дня России прошло масштабно и ярко.

Торжества прокатились как по улицам и площадям городов и поселков, так и в зеленых зонах: парках и скверах. К примеру, в Красноармейске праздник открыл автомобильный квест. Его участники показали свои знания городской сети дорог, попутно выполнив увлекательные задания.

В Ивантеевке в городском парке были свои активности: стрельба из лука, дартс и даже охота. Там провели творческий мастер-класс и нарисовали большой триколор.

Эпицентром торжеств в Пушкино стал Центральный парк. Там раскинулись торговые ряды, прошел спортчас и семейный квест «История России в лицах».

Жители округа присоединились ко всероссийской акции «Пою гимн Российской Федерации» и исполнили главную песню нашей страны дружным хором.