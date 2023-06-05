В Городском округе Пушкинский на трассу вышел новый комфортабельный автобус

От Городского округа Пушкинский до Щелкова теперь можно добраться с ветерком и комфортом. На трассу рейсового маршрута вышел новый автобус марки НеФАЗ.

Машина вмещает до 105 пассажиров. Пассажиры уже оценили ее за удобный низкий пол, работу системы климат-контроля, электронные указатели рейсов, текущего времени, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Для маломобильных пассажиров предусмотрена механическая площадка, в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок.

Отметим, с начала года в муниципалитете курсируют уже более десяти новых пассажирских лайнеров. Всего же в Подмосковье запущено около тысячи новых автобусов. Эта цифра в скором времени должна увеличиться вдвое. Как подчеркивает губернатор Андрей Воробьев, транспорт — одна из тем, которая требует повышенного внимания.