В Городском округе Пушкинский объявили результаты голосования

Голосование на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области по пятимандатным избирательным округам №1 и №4 подошло к концу. Оно состоялось на территории Пушкино в конце прошедшей недели.

Голосование длилось 3 дня — с 6 по 8 сентября 2024 года с 08:00 до 20:00. По его результатам планировалось заместить 2 вакантных депутатских мандата по избирательному округу №1 и 2 мандата — по избирательному округу №4. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Дистанционное электронное голосование было открыто во все дни выборов депутатов. В нем по двум избирательным округам проголосовали 6 067 человек, что составило 86%. В округе работало 55 комиссий. Свой голос оставили 112 тыс. избирателей. Общая явка с учетом электронного голосования достигла 20,05%.

В итоге, по избирательному округу №1 прошли Дмитрий Кульков с результатом 72% и Бахромжон Хасанов — с 58,22%. Победителями в избирательном округе №4 стали Дурягина Ирина (72%) и Гальцина Яна (69%).

Выборы депутатов на территории Пушкино прошли в рамках действующего законодательства без нарушений. Глава Городского округа поблагодарил участников голосования и членов комиссий за активную жизненную позицию.