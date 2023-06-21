В Городском округе Пушкинский обновят автовокзал

До конца лета здание автовокзала в Городском округе Пушкинский будет реконструировано.

Капремонт проводится по программе реновации объектов транспортной инфраструктуры по поручению губернатора Подмосковья.

Напомним, автовокзал в Городском округе Пушкинский построили в 1972 году. Сейчас специалисты демонтируют внутреннюю отделку, выполняют разводку инженерных систем, собирают каркас вентилируемого фасада. Одновременно готовят фундамент новостройки, где оборудуют зал ожидания.

После реконструкции фасад автовокзала полностью изменится. Также в здании будет новая кровля, внутренние помещения отремонтируют. Зал ожидания оснастят электронным табло с расписанием, откроют кофейню. На территории пройдет благоустройство.

Сейчас в работах задействовано 13 человек. В соответствии с планами областного Минтранса, ремонт должен закончится к сентябрю. Реконструкция автовокзала станет серьезным шагом по улучшению инфраструктуры и повышению уровня комфорта в Городском округе Пушкинский.