В Городском округе Пушкинский обновят автовокзал
Фото: [Официальный сайт "Мострансавто"]
До конца лета здание автовокзала в Городском округе Пушкинский будет реконструировано.
Капремонт проводится по программе реновации объектов транспортной инфраструктуры по поручению губернатора Подмосковья.
Напомним, автовокзал в Городском округе Пушкинский построили в 1972 году. Сейчас специалисты демонтируют внутреннюю отделку, выполняют разводку инженерных систем, собирают каркас вентилируемого фасада. Одновременно готовят фундамент новостройки, где оборудуют зал ожидания.
После реконструкции фасад автовокзала полностью изменится. Также в здании будет новая кровля, внутренние помещения отремонтируют. Зал ожидания оснастят электронным табло с расписанием, откроют кофейню. На территории пройдет благоустройство.
Сейчас в работах задействовано 13 человек. В соответствии с планами областного Минтранса, ремонт должен закончится к сентябрю. Реконструкция автовокзала станет серьезным шагом по улучшению инфраструктуры и повышению уровня комфорта в Городском округе Пушкинский.