В Городском округе Пушкинский почтили память Героев Отечества на митинге

В Городском округе Пушкинский 9 декабря состоялся памятный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. Эта дата была официально учреждена в 2007 году указом президента России.

В 2025-м, объявленном Годом защитника Отечества, событие обрело особую, личную значимость для собравшихся. К мемориалу пришли глава округа Максим Красноцветов, депутаты Мособлдумы Николай Черкасов и Михаил Ждан, местные депутаты, ветераны, волонтеры и семьи Героев.

В своей речи Максим Красноцветов подчеркнул глубокие исторические корни праздника, ведущие к ордену Святого Георгия, и его объединяющую силу.

«Этот день – не просто строчка в календаре. Это день тихой гордости и светлой скорби. Наша обязанность – быть достойными подвига Героев. Воспитывать своих детей на их примере», — обратился к участникам митинга глава муниципалитета.

Эта мысль нашла развитие в словах депутата Михаила Ждана. По его словам, Герои — это не далекие легенды, а соседи, друзья и близкие. Все из них сменили прежнюю жизнь и деятельность, выбрав как приоритет помощь Родине.