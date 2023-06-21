В Городском округе Пушкинский приглашают жителей в школы здоровья

Фото: [ пресс-служба Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н. ]

Поправить свое здоровье под диспансерным наблюдением приглашаются жители Городского округа Пушкинский.

Помимо этого, обратившиеся могут заняться профилактикой самых распространенных недугов.

Жители могут обратиться в любую ближайшую школу здоровья. Так, пушкинцев ждут в отделении профилактики поликлиники № 1, ивантеевцы могут обращаться сразу в две локации: в поликлинику № 9 и в Центр здоровья (амбулатория № 6).

Там высокопрофессиональные медики помогают пациентам, страдающим бичом ХХI века — гипертонической болезнью. Дадут советы и проверят пациентов с хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. А главное — научат бороться с обострениями и осложнениями уже имеющихся заболеваний.

Если вы хотите стать «учеником» школы здоровья, обращайтесь к своему лечащему врачу, он выпишет направление.

Ближайшее занятие школы здоровья пройдет 23 июня в поликлинике № 1. Его посвятят ишемической болезни сердца и методах ее лечения.