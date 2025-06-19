В Городском округе Пушкинский продолжают благоустраивать народные тропы

В текущем году запланировано создание десяти новых удобных троп для жителей. На данный момент четыре маршрута полностью готовы, а работы продолжаются на шести участках.

Новые пешеходные дорожки будут созданы как в Пушкино, так и в Красноармейске. В Красноармейске они обеспечат удобное сообщение между школой №3 и различными районами города, а также создадут удобный проход от улицы Краснофлотской к магазину.

В Пушкино новые пешеходные дорожки свяжут улицы 3-я и 2-я Серебрянские, микрорайон Серебрянка и Дом художника с микрорайоном Дзержинец.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Также будут благоустроены два участка, соединяющие дворы на Ярославском шоссе с Дворцом спорта «Пушкино». Дополнительно, одна тропа пройдет от улицы Льва Толстого через сквер к проезду Пришвина.

За пределами города, в Городском округе Пушкинский, будет создана удобная пешеходная тропа от железнодорожной платформы «43 км» до деревни Нагорное.

Реализация проекта осуществляется в рамках региональной программы «Народные тропы», направленной на благоустройство наиболее востребованных жителями маршрутов. Целью программы является улучшение пешеходной доступности в зонах с высокой проходимостью и сокращение расстояния до социально значимых объектов.

Стихийные пешеходные маршруты, сформированные жителями, преобразуются в удобные и благоустроенные пешеходные дорожки.