В Городском округе Пушкинский проходит фестиваль «Путь навыков», участие в котором уже приняли более 700 школьников.

Мероприятие проходит во Дворце спорта «Пушкино». Участвовать имели возможность школьники со всего округа. В ходе фестиваля ребята познакомились с особенностями тех специальностей, которые в настоящее время остаются одними из самыми востребованных на рынке труда.

Важно, что юные горожане получили не только теоретические знания. Они принимали участие в различных мастер-классах по 20 направлению. В здании Дворца спорта подготовили необходимое оборудование и пространство, чтобы продемонстрировать особенности столярного дела, научить мастерству ландшафтного дизайна и декоративно-прикладного искусства. Некоторые школьники наблюдали за проведением химических опытов.

Демонстрировали особенности профессиональной деятельности образовательные организации. Цель мероприятия — объяснить молодому поколению важность получения профессиональных навыков и умений, расширить кругозор и рассказать об актуальных современных специальностях.