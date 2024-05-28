В Городском округе Пушкинский проведут яркий инклюзивный фестиваль

В деревне Костино Городского округа Пушкинский проведут ряд мероприятий в рамках инклюзивного фестиваля для семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья. Для гостей и участников разработали насыщенную программу, которая оставит яркие впечатления.

Фестиваль равных возможностей развернут возле Богородицерождественского прихода. В планах провести спортивные конкурсы, анимационные представления, благотворительную ярмарку. Юные гости и их родители смогут весело провести время за настольными и развивающими играми, попробовать аквагрим и пройти интересные мастер-классы. Один из них проведет почетный гость фестиваля: двухкратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов. Мастер спорта международного уровня расскажет про спортивную дисциплину, раскроет ее секреты и проведет профессиональный урок детям.

Мероприятия развернутся 2 июня в 11.00 на территории храма Преподобного Сергия. На фестиваль приглашают детей с ОВЗ и их семьи. Ограничений по возрасту нет.