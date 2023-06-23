В Городском округе Пушкинский устроят бесплатный медосмотр

Врачи областной больницы имени Розанова в субботу в своих подразделениях примут всех желающих, взрослых и детей. При этом необходимо захватить с собой паспорт, полис и СНИЛС. Поскольку предстоит сдать анализ крови, с утра не рекомендуется пить и принимать пищу. По итогам осмотра и быстрой диагностики специалисты дадут оценку состоянию здоровья и дадут соответствующие рекомендации.

Администрация округа заранее известила, что бесплатная однодневная диспансеризация в рамках региональной программы пройдет летом в несколько этапов. Это делается для того, чтобы воспользоваться услугой могли как можно больше семей.