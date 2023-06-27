В Городском округе Пушкинский в необычном формате прошла ярмарка трудоустройства

Организаторы использовали довольно необычный формат — ярмарка прошла сразу и онлайн (на платформе YouTube, и оффлайн. Также стоит отметить, что для соискателей даже провели экскурсии по предприятиям, на которых были доступны вакансии. Например, участники ярмарки смогли посетить художественно-производственное предприятие Русской православной церкви в Софрино.

Как рассказала заместитель начальника территориального отдела 14 ГКУ МО «ЦЗН МО» Анастасия Майорова, для соискателей промышленный тур по предприятию провел экскурсовод. В том числе участники посетили производственные помещения и цеха, где вживую оценили, с какой потенциально работой им придется столкнуться.

В общей сложности на ярмарке свои вакансии представили более 20 различных предприятий. На выбор соискателям предложили около 300 мест с заработком от 35 до 80 тысяч рублей. В основном это были вакансии военно-промышленного комплекса. Также можно было найти работу в сфере медицины и экономики. Востребованы в Городском округе Пушкинский сейчас фрезеровщики, токари, укладчики-упаковщики. Еще два очень популярных вопроса — «продавец-консультант» и «менеджер».