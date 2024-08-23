В городском округе Пушкинский ведутся работы по укреплению стен котлована новой детской поликлиники

В настоящее время согласовывается перенос коммуникаций, попавших в зону застройки, ведутся работы по укреплению стен котлована и заливке плиты нулевого цикла новой детской поликлиники в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что официально строительство данного медицинского учреждения началось в 2022 году, когда благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья», был заключен контракт. Проект неоднократно менялся, и в феврале 2024 года, после окончательного его утверждения, начались работы.

«По расчетной мощности нам требуется поликлиника на 350 посещений в смену, но с учетом активной застройки города, строится она сразу со стратегическим резервом — на 400 посещений в смену. В будущем здесь будет консультативно-диагностический центр для детей, оснащенный всем необходимым», — рассказывает главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов.

Ожидается, что в конце 2025 года объект должен быть сдан, и в 2026 году детская поликлиника, которая давно находится в стесненных условиях, и принимает в среднем 300-350 пациентов в смену, переедет в новое здание площадью более 5 тысяч «квадратов». И маленькие пациенты смогут приходить в современное, хорошо оснащенное и укомплектованное подразделение, в котором будет оказываться детская первичная медико-санитарная помощь.