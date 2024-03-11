В Городском округе Пушкинский завершается строительство жилого дома

Многоквартирный дом на улице Октябрьская почти готов. На сегодняшний день строители завершают внутреннюю отделку квартир и общедомовых помещений. Полностью выполнена облицовка фасада.

Параллельно ведутся работы по обустройству прилегающей территории к объекту строительства. В скором времени в этот дом будут переселены более 180 человек, проживающих в аварийных квартирах.

Распределение жителей происходит в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Программа направлена на обеспечение безопасности гражданам и создания комфортных условий для их жизни.

Программа по расселению из аварийного жилья функционирует долгое время. Устаревшие здания определяются под снос, а для переселения его жильцов возводятся новые современные объекты, соответствующие всем нормам безопасности.