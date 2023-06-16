В Городском округе Пушкинский жители поселка Лесной снова смогут тренироваться и кататься на каруселях

Масштабная программа по приведению в порядок важных для отдыха жителей территорий продолжается, как на территории Московской области, так и в Городском округе Пушкинский. На днях, в поселке Лесной на Юбилейной улице у дома № 11 завершился ремонт карусели и тренажера. Работы завершили в срок.

Как напомнили в администрации Городского округа Пушкинский, в обустройстве площадок и игровых городков особенное внимание уделяется безопасности. Во время работ территорию ограждают и наклеивают стикеры со сроком окончания работ. Чтобы дети и взрослые знали, что стоит подождать завершения обновления.

Кстати, скоро, обновленные площадки откроются в микрорайоне Звягино на улице Куйбышева, в рабочем поселке Правдинский, на 2-й проектной улице и поселке Софрино -1.