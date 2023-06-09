В городском округе Щелково начали строить дорогу к СНТ «Козино»

На данный момент специалисты проводят геодезическую разбивку и разрабатывают грунт, затем перейдут к обустройству нижних слоев основания. Движение по новой дороге в городском округе Щелково планируют открыть уже в конце августа. Кстати, общая площадь покрытия составит 8559 кв. м.

Напомним, в городском округе Щелково уже завершены работы на нескольких участках дорожной сети в деревне Байбаки, идут работы на дороге в деревне Медвежьи Озера и на других объектах. Следить за тем, как обустраиваются дороги в муниципалитете можно по ссылке http://clck.ru/34aR3K