В городском округе Щелково улучшили транспортную доступность

В этот понедельник 11 сентября на выезде из поселка Новый городок появилась дополнительная автомобильная полоса. Кроме того преобразилась и улица Садовая в Медвежьих Озерах.

Благодаря запуску новой полосы для выезда на Щелковское шоссе время в пути автомобилистов значительно сократится. Кроме того, на дороге полностью заменено асфальтовое покрытие и перенесены опоры освещения.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что безопасные и качественные дороги являются одним из национальных приоритетов.

«В нашем округе реализуются множество областных и государственных программ, которые позволяют делать передвижение жителей быстрым и безопасным. В этом году дороги муниципалитета существенно изменились. Мы сделали несколько круговых движений на проблемных перекрестках, оборудовали дополнительные полосы и провели перенастройку светофоров», — сказал Андрей Булгаков.

Большое внимание уделяет администрация округа и своевременному ремонту дорожного покрытия. Все запросы жителей своевременно отслеживаются и обрабатываются. В дальнейшем работа по улучшению и расширению дорожной сети продолжится. А это значит, что автолюбители смогут добираться на работу и возвращаться домой без пробок, быстро, с комфортом.