В Городском округе Шатура продолжается уборочная кампания

В подмосковном городском округе Шатура продолжается уборочная кампания. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Комбайны предприятия ООО «ТиЭйч Шатурский», которое занимается еще и вводом земель в оборот, собирают озимую пшеницу. Урожай хороший - показатель один из лучших в округе. На сегодняшний день обработано три сотни гектаров из четырех сотен.

Зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году было засеяно более трех тысяч гектаров. Здесь выращивают овес, горох, кукурузу, ячмень и, конечно, пшеницу. Также картофель и масличные культуры.

На данный момент обработано три тысячи гектаров земли из более чем семи тысяч. Управляющий ООО «ТиЭйч Шатурский» Артем Феоктистов отметил, что сотрудники компании также занимаются подготовкой почв на выбранной территории к посеву. Также планируется строительство животноводческого комплекса.