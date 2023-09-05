В городском округе Шатура зажгли Вечный огонь, доставленный из Волоколамска

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин рассказал, что члены делегации от Большой Шатуры привезли частицу Вечного огня из Волоколамска в Подмосковье.

Церемония передачи Вечного огня состоялась в мемориале героям-волоколамцам, которые погибли во время войны 1941-1945 годов. Как рассказал Артюхин, по прибытии это пламя зажгли в селе Дмитровский Погост городского округа Шатура в сквере Победы у памятника воинам-землякам. Членами делегации, которым предстояло передать частицу огня, стали общественники, ветераны, представители Молодежного совета и администрации муниципалитета.

Частица волоколамского Вечного огня также горит в Шатуре и Рошале. Глава муниципалитета поблагодарил директора филиала «Восток» компании Мособлгаз Арсена Курматова за обеспечение всей технической составляющей зажжения пламя в трех поселениях округа. Также Артюхин выразил благодарность и горожанам за неравнодушие к этому событию, а ветеранам за героизм и готовность проявить мужество во имя родной страны.